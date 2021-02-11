Тбилиси и Киев: совместный «поход за ПДЧ»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет получить План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) одновременно с Грузией. Об этом он заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

«На сегодня нашей краткосрочной стратегией является получение ПДЧ. Мы хотим не отставать от Грузии и в идеале получить ПДЧ вместе с Грузией», — заявил премьер-министр Украины.

Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча в штаб-квартире НАТО является «хорошим сигналом», который дает нам «хорошую надежду».

Шмыгаль сказал, что членство в НАТО является важным приоритетом Украины и напомнил, что намерение присоединиться к Альянсу прописано в Конституции.

«Мы абсолютно готовы, и мы делаем наше домашнее задание. Мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, продолжаем переход на стандарты НАТО, проводим совместные учения… У нас есть много наработок, которые дают надежду на быстрое выполнение домашнего задания. Достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет той предпосылкой, которая позволит нам стать полноправным членом НАТО», — отметил премьер-министр.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.

Как сообщалось, саммит НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос возвращения к «политике открытых дверей», в том числе — вопрос предоставления Грузии Плана действий относительно членства.

Но насколько велики шансы Украины и Грузии получить наконец ПДЧ, открывающий путь к полноценному членству в НАТО? Готовы ли к этому и государства-претенденты, и сам Запад? Оформилось ли уже там четкое желание скорого приема Грузии и Украины?

Эти вопросы прокомментировал по просьбе # Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— В последнее время по теме Грузия-НАТО и правда всё чаще звучат оптимистические сигналы в адрес Тбилиси. Так что посыл Дениса Шмигаля в Брюсселе об одновременном с Грузией получении ПДЧ – на уровне готовности, надежд и пожеланий – оправдан и логичен.

Разговоры о «домашних заданиях и реформах» в случае с Украиной (как и с Грузией) давно уже стали общим местом. Сближение отрицать бессмысленно. Евроатлантическая интеграция прописана в Конституции Украины, а плотное сотрудничество с НАТО Киев чётко увязывает с деоккупацией Крыма и части Донбасса. На вашей площадке я не раз приводил конкретные примеры сближения и сотрудничества – как под эгидой НАТО, так и в двустороннем формате с членами Альянса (США, Великобританией, Турцией). Свежая инициатива в том же Брюсселе: Киев предлагает НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ). Плюс Украина рассчитывает на поддержку НАТО по мониторингу воздушной ситуации вдоль границы с РФ.

Мы пускай и не совсем тихо, но подбираемся к тому моменту, когда собственно оформление членства Грузии и Украины в НАТО становится не столько проблемой Киева и Тбилиси, сколько проблемой Альянса. Вернется ли НАТО к «политике открытых дверей» – конечно, это зависит, прежде всего, от Вашингтона. Администрация Джо Байдена пока осматривается, делая в адрес Кремля жесткие заявления. Посмотрим, как в плане евроатлантической солидарности внутри НАТО будут «восстановлены» мосты с ФРГ и Францией, пошатнувшиеся при Дональде Трампе. Успеют ли «открыться двери» в плане предоставления ПДЧ Грузии и Украине уже к саммиту НАТО в этом году – такая перспектива мне видится пока туманной. «Путинферштэеры» в Европе (прежде всего, в Берлине, Париже, но не только) никуда не делись, и будут активно подкармливаться из Кремля.

Для Тбилиси локомотивом в дальнейшем сближении с НАТО может выступить (уже выступает?) Анкара. Вашингтон, если намерен активно «возвращаться» на Южный Кавказ, — продвижение Грузии в Альянс здесь читается легко. Как и нормализация отношений с Турцией в условиях новой конфигурации системы безопасности на Южном Кавказе после победы Азербайджана в «44-дневной войне» и российского военного протектората над частью азербайджанской территории в Карабахе.

На фоне подводки к ПДЧ Кремль будет истерить, шантажировать и угрожать. Не только Киеву и Тбилиси. Плюс сегодня нет уверенности насколько официальный Тбилиси здесь и сейчас готов принять «подарок» в виде ПДЧ – ответ на этот не праздный вопрос не так уж и очевиден. В чём я уверен, так это в том, что Москва на таком фоне всячески будет шатать ситуацию в Грузии изнутри. В обязательной программе – всплытие на поверхность хорошо известных здесь кремлевских глашатаев со спекуляциями на тему «прием Грузии в НАТО [якобы] означает отказ Тбилиси от оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона». С обязательной антитурецкой истерикой. Так что держим кулаки за стойкость и последовательность Тбилиси.

… Совместный «поход за ПДЧ»? Почему нет. Мы с Грузией – стратегические партнеры и официально «на бумаге», и «по жизни». Вполне рабочая тема. Правда, продвигать её желательно на практике, а не в формате тостов. Вынеся это за скобки мелочных страхов и внутриполитических «танцев с бубнами».