Вслед за невероятным open air Sea Breeze Disco Night в Баку вновь вспоминают 90-ые. В этот раз — в более камерном масштабе, на прибрежной сцене ресторана Fish Box, там, где самые красивые закаты, как гласят местные легенды.

Неслучайно концерт получил название «Розовый вечер» — под чарующую палитру закатного солнца поклонники поп музыки проводили еще один теплый музыкальный вечер в Sea Breeze.

«Этот вечер мы посвятили музыкальной легенде и символу эпохи перемен — Юрию Шатунову. Нет города на пространстве СНГ, где бы его не знали и не любили. Концерт — дань памяти артисту, воспитаннику детского дома, сумевшему растопить лед в сердцах миллионов людей», — заявили # организаторы концерта.

Ведущие вечера — известный бард и продюссер, вице — президент Клуба Авторской песни Баку Вафа Мамедова и всеми любимый актер Ярослав Трифонов, поприветствовав публику, рассказали об интересных фактах из жизни Шатунова, поделились своими эмоциями о музыке 90-х, признались, что это было время больших событий и свершений в музыкальной индустрии.

Идею «Розового вечера» поддержали звезды азербайджанской эстрады — представитель Азербайджана на конкурсе «Евровидение» — 2022 Надир Рустамли, лауреат международных конкурсов и фестивалей, певец и продюсер Эмин Гасан, несравненная Рилая, призер Азербайджана на конкурсе «Славянский базар» в Витебске Тофик Гаджиев, а также популярные исполнители Шамиль Керимов, Ринат Алимов и Наиля Исматулина.

Каждый из артистов внес свою изюминку в «Розовый вечер», сделав его поистине незабываемым. Видеографом проекта был Эмиль Гусейнов.

Вечер открыла Рилая — под аккомпанемент пианистки Натальи Гончаровой певица исполнила лирическую версию одного из главных хитов группы «Ласковый май» — «Белые розы». В этот момент всем присутствующим на концерте зрителям дарили розы от цветочного бутика Leo Flowers, единственного в своем роде на территории Sea Breeze. Более трогательного старта и не придумать!

Шамиль Керимов исполнил на концерте

композиции «Детство» и «Седая ночь», а Надыр Рустамли выбрал для своего номера относительно новый хит Шатунова — «Не бойся».

Наиля Исматулина добавила вечеру ностальгические ноты песней «Ты просто был», а Ринат Алимов зажег хитами «Розовый Вечер» и «А лето цвета неба».

А вот Тофику Гаджиеву удалось удивить абсолютно всех — на «Розовом вечере» он исполнил виртуальный дуэт с Шатуновым «Забудь». Получилось невероятно красиво и волнительно!

Неподражаемый Эмин Гасан способен поднять публику на ноги одним своим появлением. Харизматичный певец подарил гостям оригинальную версию хитов «Седая Ночь» и «Розовый Вечер» — к этому моменту на танцполе уже и яблоку было негде упасть!

Своей оригинальной импровизацией шатуновских хитов порадовал первый Brass Band-а Азербайджана — Merry Band. Коллектив славится тем, что сиюминутно превращает любое событие в большой и веселый праздник. Так случилось и в этот раз.

Участницы популярного диско — дуэта GOLD & SILVER специально для «Розового вечера» приготовили микс из самых трогательных песен Шатунова — «Грёзы», «Забудь», «Ну что же ты», «А ты возьми и позвони», «Запиши мой голос на кассету», «Лето», а также исполнили песню «ПРО БЕЛЫЕ РОЗЫ».

Завершился «Розовый вечер» специальным сэтом известного бакинского ди – джея Стэси, которой удалось дать новую жизнь хитам Шатунова благодаря уникальным ритмам и миксам.

Расходиться не хотел никто, гости танцевали, вспоминая, кто юность, кто детство, а кто-то просто наслаждался каждым мгновением великолепно организованного трибьюта…