Украина вынужденно отдала ядерное оружие в 90-х. США и Россия объединились, чтобы его забрать.

Об этом в интервью Факты ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, тема неэффективности Будапештского меморандума очень болезненна для партнеров, но необходимо искать выход. В то же время Кулеба подчеркнул, что не обвиняет предшественников, поскольку тогда «США и РФ по сути объединились, чтобы забрать у Украины ядерное оружие». В то время было крайне трудно противостоять этому тандему, но сейчас Украина «конечно, не отдала бы ядерное оружие».

«Это не Украина отдала ядерное оружие. Тандем США и РФ – президента Клинтона и президента Ельцина – забрали у Украины ядерное оружие. Это историческая правда, о которой надо говорить», – заявил Кулеба.

С 2014 года стало понятно, что «Будапешт» не работает, и тогда встает вопрос: «Что дальше?»

«Если дальше, то надо идти на конференцию участников договора о нераспространении ядерного оружия и говорить откровенно: ничего не сработало, мы всем преданно показываем, как хорошо отдавать ядерное оружие, а на самом деле ничего хорошего в этом нет… Так если Будапешт не работает, надо что-то делать. Или Украина должна молча сидеть и терпеть, как нас разрывают на куски, только потому, что вы не хотите возвращаться к этой болезненной для вас теме?»- добавил министр. (unian.net)