Представители движения Талибан заявили о провале переговоров по прекращению огня с правительством Афганистана на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), сообщил в Twitter представитель политического офиса движения в Катаре Мухаммед Наим.

«По сообщениям некоторых СМИ, на двухдневной межафганской встрече высокого уровня в Дохе было согласовано прекращение огня на несколько дней или освобождение некоторых заключенных. Эта информация не соответствует действительности. Такая договоренность не была достигнута», — написал Наим.

Переговоры между Талибаном и правительством Афганистана в Катаре начались в субботу, 17 июля. Основными темами стали кратковременное перемирие на время праздника Ид аль-Адха, который отмечается 20 июля, и освобождение пленных талибов.(Газета.Ru)