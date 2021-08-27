Представители радикального движения «Талибан» заявили, что движение взяло под контроль часть территории аэропорта Кабула. Об этом сообщает TOLOnews.

О каких именно частях аэропорта идет речь, не уточняется.

Вместе с тем представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга для журналистов заявил, что США передадут управление аэропортом Кабула афганцам после вывода своего военного контингента из Афганистана к 31 августа.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. Аэропорт, как сообщалось до настоящего времени, контролируется военными США, Великобритании и Турции. (Газета.Ру)