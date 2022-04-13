Талибы с момента прихода к власти в Афганистане убили или похитили почти 490 бывших правительственных чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международными силами.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в расследовании газеты New York Times.

Лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года объявил о всеобщей амнистии.

Согласно расследованию, журналисты подтвердили 86 убийств только в провинции Баглан, еще 114 человек пропали без вести в Кандагаре. Издание сообщает, что исчезновения и убийства были зафиксированы во всех 34 провинциях Афганистана. По данным газеты, талибы «используют амнистию как ловушку, чтобы выманить солдат из укрытия».

«Они вызвали меня в отделение полиции. Я подумал, что из-за амнистии они могут просто задать несколько вопросов… Они начали бить меня, затем бросили в колодец и говорили мне: «Ты сражался против нас так много лет и убил так много лучших наших людей». Я действительно думал, что они убьют меня… Так много моих однополчан также были брошены в колодец. Эти зверства продолжаются по сей день», — приводит издание слова человека, которого называет бывшим командиром сил безопасности.

Отмечается, что сотрудники газеты проводили расследование в течение семи месяцев. Для проверки данных они использовали различные методы, включая судебно-медицинские экспертизы видео, подтверждение достоверности сообщений местных СМИ, опросы выживших, свидетелей и членов семей погибших. Журналисты также проанализировали данные правозащитных организаций.