Историки так и не пришли к единому мнению относительно авторства расхожего выражения «на войне все средства хороши». Но это вовсе не мешает его практическому применению в том или ином масштабе в повседневной жизни. Как говорят в футболе, «игра забывается, счёт остаётся». Звучит цинично, но реальность диктует свои правила. Для достижения цели порою бьют ниже пояса. Но на самом деле, даже самая благая, самая праведная цель не оправдывает недопустимые, аморальные и лживые варианты её достижения.

С приходом к власти в Афганистане «Талибана» весь мир вновь заговорил об «исламском радикализме». В сети стали появляться различные видеосюжеты с талибами, разбивающими телевизоры, мобильные телефоны, спутниковые антенны, а основной лейтмотив комментариев к этим сюжетам сводится к одному: вот, это и есть Ислам, в этом вся суть мусульман. Но это очень далеко от истины.

К сожалению, сегодня мнение подавляющего большинства жителей планеты формируют СМИ и социальные сети. Можно подбросить любой «фейк» и быть совершенно уверенным: и на этот товар найдутся покупатели. Так и в случае с формированием имиджа современного Ислама и мусульманина. Никому ведь нет дела до того, что уничтожающие различные современные предметы обихода – это представители воинствующего ваххабизма, идеи которого во многих мусульманских странах считают даже абсурдными и противоречащими канонам шариата, и где их однозначно проклинают…

Необходимая ремарка. Ради справедливости… Порою, глядя на кадры, как талибы уничтожают спутниковые антенны, мобильные телефоны и прочие приборы современной связи, может сложиться впечатление о совершенном их неприятии моджахедами. Но это вовсе не так. Ничуть не оправдывая радикализм, анархию и нарушение элементарных прав человека, ради справедливости отметим, например, «тарелки» впали в немилость в Афганистане в виду принятия сигналов тех телеканалов, по которым транслируются неприемлемые с точки зрения талибов (а в большинстве случаев их позиция полностью совпадает с позицией богословов всех мазхабов) передачи. У «Талибана» на данный момент нет таких технологических возможностей, чтобы попросту «глушить» эти каналы, как это делается, например, в Иране. А потому применяются столь неприглядные методы.

Никто ведь не удосужится даже поверхностно уточнить, — а есть ли другая альтернатива в Исламе, есть ли «нерадикальный» Ислам? Конечно же, есть. И для того, чтобы удостовериться в этом, не надо иметь семь пядей во лбу. Простая логика, минимум информированности – этого вполне достаточно.

Например, вся та же мнимая неприязнь мусульман к технологическим достижениям человечества.

Итак, Ислам является второй по численности религией, его исповедуют около 1,9 млрд. человек (то есть 24,5 % населения Земли). Исламская умма охватывает более 120 государств, из которых в 35 составляют большинство населения, а в 28 странах Ислам является государственной религией. И где, в какой стране власти, простые мусульмане объявили войну мобильникам, телевизорам и т.п.? В Индонезии, где проживет около 250 миллионов мусульман? А может в соседней Турции или же в клерикальном Иране? Да нет же, такого не было и не будет вовеки веков. И тут уместно процитировать Священную Книгу мусульман: «Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих» (сура 13, аят 3). Однако, как следует из практики, количество размышляющих на сегодняшний день весьма ограничено. Большинство просто зомбировано потоком лжи и клеветы, а мозги постепенно превращаются в атавизм.

А вот ещё один пример. В мире очень любят говорить об ущемлении прав женщин в Исламе, опять-таки выставляя напоказ нечеловеческое, просто скотское отношение радикальных группировок («Аль-Каида», ИГИЛ, «Талибан») к представителям прекрасного пола. Но истина опять в иной плоскости. И опять вся проблема в неинформированности. А многие ли знают, даже у нас, в Азербайджане, что жена не обязана выполнять домашнюю работу? Да-да! По шариату – именно так. Она не обязана готовить, обстирывать мужа, и даже может отказаться вскармливать ребёнка – будь добр, найди кормилицу! Это её право! Но кто об этом помнит и знает?.. В своей прощальной проповеди пророк Мухаммед, человек, посредством которого была ниспослана эта религия, завещал: «Относитесь к вашим женщинам хорошо и будьте добрыми к ним, поскольку они – ваши спутники и преданные помощники». А что написано в Коране? «Жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму» (сура «Багара», аят 228). Да, вот ещё. Брачный контракт, который стал доступен всему миру по историческим меркам относительно совсем недавно, является обязательным условием заключения мусульманского брака – кябина, и называется «мехриййе». А предназначен этот контракт именно для защиты прав женщины. И без его наличия брак не может считаться действительным.

И вот, если после всего этого, какой-то бедуин решает, что женщина – это просто товар для купли-продажи или же его рабыня, — виноват Ислам? Атрибут ли это истинного мусульманина? Отнюдь. И мы более чем уверены: те, кто ведёт анти-Исламскую пропаганду посредством террористов и убийц, прекрасно знают, где истинный Ислам, а где выдуманный для гнусных целей. И если ещё в Европе, Америке, Китае или Японии обыватель может попасть в эту пропагандистскую сеть, то считающий себя жителем мусульманской страны обязан быть более бдительным и более информированным.

P.S. В конце же хотелось затронуть проблему, которая всегда будет актуальной. Итак, как, из каких источников человек, в особенности подрастающее поколение, должно черпать информацию об Исламе? Ведь все мы прекрасно помним, как буквально несколько лет назад сотни граждан Азербайджана ринулись в Сирию и Ирак после призыва «Исламского государства», резали, убивали, жгли, грабили. И были уверены, что это – требование Ислама. Так их обучили. Кто? Вот это и есть главный вопрос. До тех пор, пока в средних школах не будет введён религиозный ликбез, хотя бы на факультативном уровне, никто не может с уверенностью сказать, что завтра подобное не повторится снова. Да и в повседневной жизни знание азов религии предков не помешает…

Может эта фраза и будет звучат несколько не по-мусульмански и идти вразрез с нашей темой, но… Неужели нельзя перекреститься до того, как гром грянет?