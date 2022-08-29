Движение Талибан, которое захватило власть в Афганистане в августе 2021 года, обратилось к США с просьбой передать вертолеты Ми-17, закупленные для афганской армии при прежней администрации. Об этом сообщает Tolo News.

По словам министра обороны Афганистана Мохаммада Якуба Муджахида, вертолеты являются «собственностью афганцев» наряду с другими летательными аппаратами, которые были эвакуированы в Таджикистан и Узбекистан.

До 16 транспортных вертолетов Ми-17 были закуплены США и предназначались для афганской армии. Однако правительство было свергнуто талибами до того, как поставки были осуществлены.

Несколько вертолетов в то время находились на ремонте на Украине. В апреле 2022 года эти вертолеты были переданы Украине. Кроме того, США заявили, что собираются разрешить Таджикистану и Узбекистану оставить у себя оставшиеся там афганские самолеты.