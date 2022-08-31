Как передает Gazeta.ru, отмечается, что 31 августа по всему Афганистану пройдут специальные мероприятия.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода военнослужащих США, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а затем сформировали правительство.

Впоследствии 15 августа также было объявлено талибами государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.