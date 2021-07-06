Боевики движения «Талибан» хотят контролировать в Афганистане только некоторые дороги и округа, заявил представитель талибов Забихулла Муджахид. По его словам, захвата административных центров не планируется.

«Наша задача — завершить выполнение планов по взятию под контроль ряда дорог, округов,— сказал Забихулла Муджахид агентству EFE. — В таких городах многочисленное население, там у людей много собственности, есть много объектов инфраструктуры»… Было бы много смертей, много разрушений в случае их штурма».

Талибы требуют полного вывода войск НАТО из Афганистана, его завершение запланировано на 11 сентября. Боевики начали захватывать малонаселенные районы страны. (kommersant.ru)