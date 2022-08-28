Представители запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» заявили, что почти заключили с Россией соглашение о закупке нефти и газа. Об этом сообщило афганское издание TOLOnews со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Афганистана.

Как сообщил врио министра торговли и промышленности Нуруддин Азиз, деньги для оплаты нефти и газа будут проходить через третьи страны, так как российские и афганские банки находятся под санкциями.

Ранее талибы предлагали за российские нефтепродукты изюм. (Газета.Ру)