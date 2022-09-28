Движение «Талибан» заключило предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан. Об этом в интервью Reuters рассказал исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нооруддин Азизи.

По его словам, министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, а Россия предложила администрации талибов самые выгодные условия по сравнению со средними мировыми ценами на сырье.

Reuters отмечает, что это первая известная крупная международная экономическая сделка, заключенная талибами с тех пор, как они пришли к власти более года назад.