Представители радикального движения «Талибан» будут приглашены на третью министерскую встречу стран — соседей Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

«Временное правительство Афганистана будет приглашено на следующую встречу соседей Афганистана», — приводит в среду газета Dawn высказывания главы внешнеполитического ведомства, который выступил на заседании сенатского комитета по иностранным делам. «Стратегия Исламабада заключается в поддержании конструктивного взаимодействия с Кабулом», — подчеркнул он.

Как отмечает издание, Пакистан разработал новый механизм консультаций между соседями Афганистана относительно обстановки в этой стране после захвата власти талибами в середине августа. Участниками переговоров являются Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Их первая встреча состоялась в Исламабаде 8 сентября, вторая прошла в Тегеране 27 октября.

Движение «Талибан» не было приглашено ни на одно из заседаний. Участники вторых консультаций в совместном коммюнике призвали международное сообщество «продолжать позитивно взаимодействовать с Афганистаном и разработать долгосрочную дорожную карту для продвижения повестки политического взаимодействия, экономической интеграции и регионального сотрудничества».

Следующая встреча по Афганистану пройдет в Китае. Хотя ее сроки еще не определены, скорее всего, она состоится в начале следующего года. (ТАСС)