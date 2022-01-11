Делегация движения «Талибан» провела в Иране переговоры с лидером Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНС) Ахмадом Масудом и бывшим губернатором афганской провинции Герат Мохаммадом Исмаил-ханом, сообщает TOLOnews со ссылкой на заявление главы делегации – министра иностранных дел Афганистана Амир-Хана Муттаки.

«Да, мы встретились с Ахмадом Масудом, Исмаилом-ханом и другими афганцами. Мы заверили всех их, что они могут вернуться в Афганистан и жить спокойной жизнью», — рассказал Муттаки после встречи в Тегеране.

ФНС официально не подтверждал намерение провести встречу, но представитель движения Хафиз Мансур заявил, что она действительно имела место.

Делегация талибов отправилась в Тегеран 8 января. Изначально в афганском движении заявляли, что представители «Талибана» встретятся только с иранскими чиновниками, чтобы обсудить ряд экономических, социальных и других вопросов. Встреча делегации талибов с Масудом и Исмаил-ханом в иранской столице – первый контакт подобного рода после того, как двое последних вынуждены были покинуть Афганистан, отмечает «Фергана». (ТАСС)