Роль Азербайджана в развитии Организации тюркских государств (ОТГ), безусловно, очень велика.

Об этом # заявил политолог, директор Казахстанского института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

«Это связано как с географическим расположением Азербайджана, который по сути находится в центре тюркского мира, так и личностью президента страны Ильхама Алиева, который отдает безусловный приоритет тюркскому вектору. Он одновременно поддерживает тесные отношения со всеми главами стран-членов организации, вносит огромный вклад в развитие тюркского сотрудничества», — сказал Т. Калиев.

По мнению политолога, ОТГ для входящих в организацию стран служит постоянной действующей площадкой, где принимаются новые решения по сближению их экономик и культур.

«Наши страны и народы имеют высокий уровень взаимного доверия, и этим надо пользоваться для преобразования в конкретные экономические выгоды для каждого государства по отдельности», — добавил он.

Т.Калиев также подчеркнул роль Среднего коридора для государств-участников ОТГ: «Средний коридор между странами будет способствовать передаче технологий, товаров, услуг и станет очень серьезным стержневым проектом, который поможет в сближении наших народов, а это, в свою очередь, поспособствует еще большей интеграции», — заключил он.