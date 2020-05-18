«Такая ситуация раздражает не только Баку, но и Москву» — эксперт

Непоследовательность Никола Пашиняна ни к чему хорошему не приведет, таким мнением поделился с # политолог Ильгар Велизаде, комментируя последние события вокруг карабахского конфликта.

По словам политолога, более противоречивой власти в Армении еще не было.

«Да, к власти в Армении приходили разные команды, но еще такого непредсказуемого лидера не было. То, что происходит во внешней политике Армении, какая неразбериха у него во всей внешней политике, примерно такая же во внутренней. Даже сами армянские политики в недоумении от действий Пашиняна», — сказал он.

Аналитик также добавил, что в условиях, когда говорить о какой-либо последовательности от армянских политиков не приходится, ожидать и положительных тенденций не стоит.

«Пашинян тот человек, который внес суматоху не только во внешнюю политику Армении, от него из-за этой непоследовательности отворачиваются даже некоторые соратники. Он умудрился внести раскол даже в свою команду, с которой приходил к власти», — добавил он.

Говоря об урегулировании карабахского конфликта, Велизаде сказал, что ситуация очень печальная, так как к власти пришел человек, который не отдает отчета своим действиям и словам.

«Он не является хозяином своего слова, он говорит, что окончательное решение в карабахском вопросе за сепаратистами и тем самым снимает с себя ответственность за ход и результат переговорного процесса. Мы ведем переговоры с Пашиняном, а не с сепаратистами, и конечное решение тоже за ним, но он не хочет брать на себя ответственность. Такая ситуация раздражает не только Баку, но и Москву» — подчеркивает эксперт.

Аналитик также добавил, что Кремль больше недоволен им, чем кто-либо, еще и именно поэтому Лавров сделал всем известные однозначные заявления.

«По сути дела, заявления Лаврова нужно рассматривать в контексте того, что Ереван должен определится со своей позицией. Это касается не только карабахского конфликта, но и ряда вопросов касаемо собственной повестки. Сейчас мяч на стороне Пашиняна, но судя по всему, он предпочитает политику лавирования и ухода от конкретных действий и решений. Чем это все в конечном счете обернется, непонятно. В любом случае, с учетом экономических проблем, которые создал коронавирус, лишив его возможностей для маневра, ничего хорошего не будет», — резюмировал аналитик.