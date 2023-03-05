Тайваньские военные зафиксировали в воскресенье приближение к острову 13 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 3 китайских военных кораблей. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в Twitter.

Данные о том, какие это были самолеты и корабли, не публикуются. В сообщении ведомства указывается также, что они не пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы, говорится в сообщении.