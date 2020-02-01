Тайский таксист заразился от туриста из Китая новым коронавирусом

Таксист стал первым человеком в Таиланде, заразившимся новым коронавирусом на территории страны от туриста из КНР, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.

Водитель такси отвез в больницу китайского туриста, у которого проявились симптомы болезни. В результате диагноз гражданина КНР подтвердился, он прошел лечении в инфекционном центре в Нонтхабури. В данный момент его выписали, мужчина вернулся в Китай.

Водитель такси почувствовал себя плохо через несколько дней после поездки и обратился за медицинской помощью.

В данный момент количество заболевших в Таиланде составляет 19 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае смертность от коронавируса достигла 2,5 % Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров или контактным способом. Основными симптомами китайские эксперты называют сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенную температуру и слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии (aif.ru)