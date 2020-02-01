Тайский таксист заразился от туриста из Китая новым коронавирусом

Таксист стал первым человеком в Таиланде, заразившимся новым коронавирусом на территории страны от туриста из КНР, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.

Водитель такси отвез в больницу китайского туриста, у которого проявились симптомы болезни. В результате диагноз гражданина КНР подтвердился, он прошел лечении в инфекционном центре в Нонтхабури. В данный момент его выписали, мужчина вернулся в Китай.

Водитель такси почувствовал себя плохо через несколько дней после поездки и обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Китае смертность от коронавируса достигла 2,5 % Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров или контактным способом. Основными симптомами китайские эксперты называют сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенную температуру и слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии (aif.ru)

| 2020-02-01T11:00:34+00:00 1 февраля 2020, 11:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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