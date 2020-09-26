«Тайная вечеря» в Беларуси

На этой неделе глава Беларуси Александр Лукашенко, проведя очередную инаугурацию, продлил еще на пять лет свой и так длительный срок президентства, начавшийся в 1994 году прошлого века.

Но это была не совсем обычная инаугурация. Почти все европейские СМИ, в том числе, известнейший телеканал Euronews назвали ее тайной, т.к., по их сведениям, Лукашенко провел ее без предварительной огласки, без участия иностранных гостей.

Плюс тайная инаугурация Лукашенко сопровождалась небольшими политическими протестами – недаром говорят, что в этом мире даже стены имеют уши, тем более, мероприятие такого ранга, как инаугурация, вообще, не утаишь…

Но из этого, пожалуй, одного из последних политических событий пандемического года можно сделать и другие важные выводы. Правда, они не очень-то радуют, поэтому их можно отнести к разряду печальных политических вестей.

Во-первых, уже приходится констатировать такой факт, что Лукашенко в очередной раз стал президентом Беларуси, хотя не только ведущие европейские страны, но даже страны демократического лагеря бывшего советского пространства заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом и считают, что в Беларуси должны пройти новые президентские выборы.

Во-вторых, белорусская демократическая оппозиция вновь не справилась с Батькой, и несмотря на то, что протесты не иссякли, они еще продолжаются, все –таки приходится отметить, что пик недовольства остался позади.

Конечно, революции, в том числе и цветные, вовсе не происходят от выборов до выборов, график их не носит регламентированный характер, они зависят от настроения людей, от настойчивости оппозиции и ее лидеров, и от внешней ситуации вокруг страны.

Но пока можно констатировать лишь одну важную деталь: этот период президентства Лукашенко будет самым тяжелым. Наверное, после 1994 года он впервые почувствовал свою слабость, как глава государства и президент.

Итогом или же, как принято говорить, политическим результатом всего этого процесса станет то, что А.Лукашенко в большей степени будет зависеть от Кремля и от его указаний, по той простой причине, что путь в Европу уже окончательно отрезан, — страны демократического Запада не только объявили его незаконным, нелегитимным президентом, даже собираются принимать санкции против его страны и против членов его команды.

Признаться, нас в этом процессе привлекали не только мотивы, связанные с демократией, с ее распространением на другие страны постсоветского пространства.

Нет, белорусские события имели глубокое геополитическое содержание и направление. Потерю Беларуси Россией можно было бы сравнивать разве, что с потерей Украины.

Если в Минске победили бы демократы, тогда Россия осталась бы с несколькими центрально-азиатскими странами и никудышной Арменией, которая только выжидает момента, чтобы сесть на «политический шпагат» между Россией и Западом – и то в лучшем случае, а так понятно, что эту страну держит в российской орбите только нагорнокарабахская проблема.

Но, к сожалению, этого не произошло. И на этот раз Беларусь упустила возможность стать европейской страной, она стала еще ближе к Москве, что, конечно, будет сопровождаться (надо сказать, уже сопровождается российскими геополитическими приливами и отливами!) нарастанием давления Кремля на другие постсоветские страны, потому что Владимир Путин, кроме того, как обещать русским «увеличить Россию до былых советских границ-размеров» ничего другого не умеет.

В этом отношении его власть не особо отличается от пашиняновской, которая стремится повысить свой рейтинг антиазербайджанскими призывами. Вдобавок, нам кажется, что воинственная риторика Пашиняна и его команды имеют определенную российскую направленность, и чтобы оспаривать или же отрицать наличие «российского следа», пришлось бы долго и основательно потрудиться.

Мы с самого начала повторного возвращения к власти Владимира Путина, особенно, после принятия поправок к Конституции России, не раз писали, что оставшуюся часть своей политической карьеры Путин посвятит именно своим просоветским планам и проектам – еще раз заметим, что ничего другого он не умеет. Но есть такая известная древнегреческая поговорка — в одну реку не входят дважды.

Вдобавок, Европейский Союз, в отдельности страны демократического Запада вовсе не собираются сразу поднимать белый флаг и сдаваться.

Нет, их представители не оставляют без внимания наше постсоветское пространство. Надо сказать, что контакты с этими странами в последнее время минимизировались только из-за пандемии коронавируса.

Заметим, что, например, вчера президент Азербайджана принял представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, а на следующей неделе Баку посетит министр иностранных дел Швеции Анн Линде, визит которой также частично связан с Программой Восточного Партнерства.

Поэтому невольно напрашивается другая древнегреческая мудрость: все течет, все меняется. Заблуждаются и в результате этого, как правило, проигрывают те лидеры и страны, которые не учитывают эту мудрость древних эллинов…