Рабочие группы Таджикистана и Кыргызстана провели встречу в приграничном пункте «Гулистон» таджикско-кыргызской границы, по итогам которой подписали протокол. Как сообщили в субботу ТАСС в администрации города Исфары Согдийской области Таджикистана, стороны пришли к договоренностям, детали которых пока не раскрываются.
«Встреча рабочих групп Таджикистана и Кыргызстана состоялась сегодня, где были обсуждены некоторые пограничные вопросы, по итогам сторонами подписан протокол», — сказал собеседник агентства, добавив, что совещание проходило за закрытыми дверями.
Власти двух стран заявляют, что переговоры направлены на предотвращение столкновений на таджикско-кыргызской границе и обеспечение безопасности жителей приграничья.
Недавняя стычка на таджикско-кыргызской границе произошла утром 10 марта.
В результате обстрела со стороны Кыргызстана в районе села Чоркух был убит военнослужащий Погранвойск Таджикистана Сунатулло Самадов.
В ночь на 11 марта кыргызские пограничники открыли огонь по домам таджиков.
Таджикистан и Кыргызстан имеют общую границу протяженностью более 980 км, из которых более 460 остаются неопределенными.