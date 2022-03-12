Рабочие группы Таджикистана и Кыргызстана провели встречу в приграничном пункте «Гулистон» таджикско-кыргызской границы, по итогам которой подписали протокол. Как сообщили в субботу ТАСС в администрации города Исфары Согдийской области Таджикистана, стороны пришли к договоренностям, детали которых пока не раскрываются.

«Встреча рабочих групп Таджикистана и Кыргызстана состоялась сегодня, где были обсуждены некоторые пограничные вопросы, по итогам сторонами подписан протокол», — сказал собеседник агентства, добавив, что совещание проходило за закрытыми дверями.