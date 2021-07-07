«Таджикистан — как страна с самой протяженной границей с Афганистаном — принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным», — заявил постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации.