TƏBİB призывает население не поддерживать распространение слухов в связи с коронавирусом

Объединение по управлению медицинскими территориальными объединениями (TƏBİB) призвало население не поддерживать распространение слухов в связи с коронавирусом.

Объединение призвало население получать самую последнюю и достоверную информацию из официальных источников.

Напомним, что коронавирусная инфекция стала распространяться в декабре прошлого года в городе Ухань (Китай).

По последней статистике коронавирус зарегистрирован в 127 странах мира, а общее число заразившихся составило 134 768 человек, в том числе последние данные по числу заразившихся — 102 человека. Скончались от коронавируса 4 983 человека, включая восемь новых фактов летальных исходов. До сегодняшнего дня выздоровели 70 387 человек, 1300 из которых – новые случаи выздоровления.(trend)