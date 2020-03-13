TƏBİB призывает население не поддерживать распространение слухов в связи с коронавирусом

Объединение по управлению медицинскими территориальными объединениями (TƏBİB) призвало население не поддерживать распространение слухов в связи с коронавирусом.

Объединение призвало население получать самую последнюю и достоверную информацию из официальных источников.

Напомним, что коронавирусная инфекция стала распространяться в декабре прошлого года в городе Ухань (Китай).

По последней статистике коронавирус зарегистрирован в 127 странах мира, а общее число заразившихся составило 134 768 человек, в том числе последние данные по числу заразившихся — 102 человека. Скончались от коронавируса 4 983 человека, включая восемь новых фактов летальных исходов. До сегодняшнего дня выздоровели 70 387 человек, 1300 из которых – новые случаи выздоровления.(trend)

| 2020-03-13T13:04:36+00:00 13 марта 2020, 13:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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