TƏBİB обратилось к гражданам, пользующимся общественным транспортом

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к гражданам, которые пользуются общественным транспортом.

Для снижения темпов распространения инфекции COVID-19 гражданам рекомендовано не покидать дома, если они больны. Наряду с этим TƏBİB рекомендует соблюдать и другие важные правила:

— ввиду сложности соблюдения физической дистанции в общественном транспорте, использовать медицинские маски;

— соблюдать правила гигиены рук, покидая транзитную станцию, и при выходе на конечной остановке.

Также TƏBİB рекомендует регулярно дезинфицировать руки веществами на спиртовой основе.(Trend)