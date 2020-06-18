TƏBİB: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане неудовлетворительная

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане неудовлетворительная, в стране наблюдаются высокие темпы распространения заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, сегодня COVİD-19 был выявлен у 338 человек. До сих пор в Азербайджане от коронавируса скончались 139 человек, 6192 — вылечились, продолжается лечение 4 998 человек.