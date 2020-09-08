Сюрпризы от Музея ковра: посетителей ждут «живое» шоу и мастер классы

Азербайджанский национальный музей ковра после возобновления своей деятельности ежедневно радует своих посетителей, утверждаясь в статусе самого популярного современного музея страны.

При этом в музее строго соблюдают все санитарные нормы и методические указания, потому что вопросы безопасности и здоровья своих гостей всегда были в приоритете у сотрудников музея.

Полноценная жизнь музея потихоньку возвращается в прежнее русло. Начиная с 11 сентября, Музей ковра возобновляет детские представления «Джыртдан». Как сообщили # в пресс-службе музея, шоу будет идти каждую пятницу. Спектакли будут сопровождаться сурдопереводом. Билеты на сеанс стоят 3 маната. В музее подчеркнули, что количество зрителей на каждое представление не будет превышать 10 человек, согласно нормам, установленным Оперативным штабом при Кабинете министров.

Напомним, что в настоящее время музей работает 4 дня в неделю.

Еще одна новинка — мастер классы для детей и взрослых, которые будут проводиться каждый вторник. Теперь посетители смогут не только ознакомиться с богатой и обновленной экспозицией, а также оценить новые возможности, созданные специально для них. Мастер классы будут проводиться по следующим видам творчества:

«Изготовление мягкой игрушки», «Изготовление сувенирного коврика», «Живопись на холсте», «Изготовление безворсового коврика «шедде», «Изготовление сумки из фетра с изображением героя из национальной сказки», «Аппликация на национальной одежде шерстяными нитками». Количество людей на каждый из мастер-классов также ограничено. Группы будут состоять максимум из 10 человек.

Еще одной радостной новостью с любителями искусства на днях поделилась директор музея Ширин Меликова:

«В жизни нашего музея и в моей жизни произошло радостное событие. Приехал наш новый экспонат, ширванский ковер «Сор Сор» 1811 года из Италии! Это драгоценный подарок коллекционера, истинного ценителя восточных ковров Эрминию Боттини», — написала она на своей странице в соцсети Facebook, отметив, что в самый разгар пандемии господин Боттини принял решение подарить музею красивейший и очень редкий по своей композиции молитвенный ковер и книги своего авторства».

В ближайшее время новый экспонат будет представлен взору посетителей.