В Самаре задержан сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова. По предварительной информации, 11 февраля в ходе спецоперации были задержаны три человека при попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов.

Денежные средства должны были быть переданы за покровительство нефтебазы «МО ТНП». Согласно некоторым данным, сумма составила 18 млн рублей. При этом задержанные обещали выплачивать за покровительство ежемесячно по 5 млн рублей.

Источник уточнил, что один из задержанных — сын замглавы МВД. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На момент публикации «Известия» не располагают официальными комментариями ведомств. Ранее, 28 января, стало известно, что экс-мэра Славгорода Алтайского края Сергея Горбунова приговорила к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы за взятку. Следователи установили, что экс-мэр предложил бизнесмену передавать ему каждый год 5–10% прибыли, полученной его предприятиями, от поставок угля властям Славгорода. Также Горбунов хотел ежемесячно получать от предпринимателя по 100 тыс. рублей (iz.ru)