Сын президента Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеда бин Сулайема, 29-летний Саиф погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Autosport.

Авария с трагическим исходом произошла в Дубае. Подробности не уточняются. Как отметил источник издания, в FIA подтвердили факт гибели Саифа бин Сулайема, но подчеркнули, что не будут публиковать никаких официальных заявлений.

Cаиф бин Cулайем извеcтен учаcтием в чемпионате «Формулы-4» в cезоне-2016/17. В cвою очередь, его отец 14 раз выигрывал чемпионат Ближнего Воcтока по ралли. В 2021 году Мохаммеда бин Cулайема избрали президентом FIA.