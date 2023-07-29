Сын президента Колумбии Густаво Петро Николас и его бывшая жена Дэй Васкес были арестованы по делу об отмывании денег и незаконном обогащении. Об этом сообщает Reuters.

Расследование в отношении Николаса началось в марте. Его обвиняют в получении взяток от наркоторговцев в обмен на поддержку политики президента. Бывшая жена Николаса, Дайсурис дель Кармен Васкес, до этого сообщала СМИ, что ее бывший муж получал от наркоторговцев средства в поддержку избирательной кампании президента Петро.

«Желаю сыну удачи и сил. Пусть эти события закаляют его характер и пусть он задумается над своими ошибками. Как я заявил генеральному прокурору, я не буду вмешиваться или оказывать давление на его решения; пусть закон свободно руководит процессом», — прокомментировал арест сына президент в социальной сети Twitter.