Сирикит встретилась со своим будущим мужем, когда училась музыке в Париже, пока её отец работал послом Таиланда во Франции.

В интервью Би-би-си, которое Сирикит дала в 1980 году, она вспоминала, что её отношения с Адульядетом вначале складывались непросто.

«Это была ненависть с первого взгляда, — признавалась королева. — Потому что он обещал прийти в четыре часа вечера. А пришёл в семь и заставил меня ждать, а я все репетировала свои реверансы».

В 1960-х король Адульядет и Сирикит путешествовали по всему миру и в числе прочих встречались с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, королевой Великобритании Елизаветой II и с Элвисом Пресли.

В это время Сирикит не раз попадала в списки знаменитостей, которые лучше всего одеваются.

Влияние королевской семьи в Таиланде до сих пор остаётся очень значительным, оскорбление монархов там считается уголовным преступлением. (bbc.com)