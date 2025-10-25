В возрасте 93 лет умерла бывшая королева Таиланда Сирикит. Её сын Маха Вачиралонгкон является нынешнем королём страны, она в течение более 60 лет была супругой предыдущего монарха Пхумипона Адульядета.
Адульядет правил Таиландом дольше всех в истории страны: он взошёл на престол в 1950 году и умер в 2016-м. Свадьба короля с Сирикит произошла всего за несколько недель до коронации.
Король Маха Вачиралонгкон распорядился организовать государственные похороны Сирикит, её тело будет находиться в Тронном зале Ананда-Самакхом в Бангкоге, где жители Таиланда смогут попрощаться с ней.
Члены таиландской королевской семьи будут держать траур в течение года.
Сирикит встретилась со своим будущим мужем, когда училась музыке в Париже, пока её отец работал послом Таиланда во Франции.
В интервью Би-би-си, которое Сирикит дала в 1980 году, она вспоминала, что её отношения с Адульядетом вначале складывались непросто.
«Это была ненависть с первого взгляда, — признавалась королева. — Потому что он обещал прийти в четыре часа вечера. А пришёл в семь и заставил меня ждать, а я все репетировала свои реверансы».
В 1960-х король Адульядет и Сирикит путешествовали по всему миру и в числе прочих встречались с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, королевой Великобритании Елизаветой II и с Элвисом Пресли.
В это время Сирикит не раз попадала в списки знаменитостей, которые лучше всего одеваются.
Влияние королевской семьи в Таиланде до сих пор остаётся очень значительным, оскорбление монархов там считается уголовным преступлением. (bbc.com)