Экс-супруга бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Сандра Руловс заявила, что впервые за два года «психологически смогла» его навестить. Об этом, ссылаясь на пост Руловс в социальной сети, сообщает РИА Новости.

По словам Руловс, ей понадобилось два года на то, чтобы она «психологически смогла» навестить своего бывшего мужа. Она сказала, что прошедшая в тбилисской клинике длительная встреча являлась «чистосердечным разговором». Руловс подчеркнула, что они «больше не вместе», но при этом пожелала Саакашвили здоровья и счастья.