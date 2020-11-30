Свой карман ближе – граждане изымают деньги из банков

Показатели текущего года проливают свет на отток банковских вкладов населения. Упомянутая тенденция может быть вызвана самыми разными причинами – от снижения доходов населения до истечения сроков закона о полной компенсации банковских вкладов физических лиц.

Центробанк информирует, что депозиты в банках Азербайджана на 1 ноября этого года составили 22 442,1 млн манатов и это на 0,2% меньше, чем на 1 октября. По сравнению с началом года, банковские депозиты сократились к ноябрю на 9,3%, или 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И если сравнивать с концом сентября, в октябре срочные депозиты населения в банках уменьшились на 20 млн манатов. Регулятор информирует, что срочные вклады на конец сентября составили 4 млрд 894 млн 700 тыс. манатов, а на конец октября они сократились до 4 млрд 874 млн 700 тыс. манатов. В октябре депозиты до востребования физических лиц увеличились на 64,7 млн манатов — до 2,886 млн манатов. За счет увеличения депозитов до востребования общий объем вкладов физических лиц в октябре увеличился на 44,7 млн манатов — до 7 млрд 760 млн 700 тыс. манатов.

Согласно статистике Центрального банка, в октябре текущего года срочные депозиты физических лиц уменьшились на 19,2 млн манатов с 4 млрд 911 млн 800 тыс. манатов на конец сентября до 4 млрд 892 млн 600 тыс. манатов.

К вопросу о том, почему увеличился объем вкладов до востребования, а объем срочных вкладов, напротив, уменьшились? По мнению специалистов этой сферы, упомянутая тенденция не удивительна, поскольку пандемия и война оказывают ожидаемое влияние на финансовые припасы граждан – из-за снижения доходов население использует отложенные средства, изымая банковские, в том числе и срочные депозиты. Такие процессы отразились на статистике Центробанка, фиксирующего сокращение вкладов, а если обратить внимание на глобальную ситуацию, отток вкладов наблюдается сегодня в глобальных масштабах.

Отчеты главного банка являют также процессы роста объемов банковских депозитов в сегменте вкладов до востребования. Речь о вкладах, возвращаемых владельцу полностью или частично по первому требованию. Специалисты не исключают, что рост в этой части депозитных портфелей кредитно-финансовых структур обусловлен переводом срочных вкладов во вклады до востребования. Скажем, если клиент оформил срочный вклад на год в октябре прошлого года, а в октябре этого года срок договора истек, однако средства не были изъяты из банка, деньги автоматически переходят в упомянутую форму банковского вложения и вкладчик может забрать их по первому требованию.

Кстати отметить, заработная плата гражданина и средства на пенсионных картах также считаются депозитом до востребования и по закону банк обязан выдать сумму вклада или её часть по первому требованию вкладчика. Причины роста в этом сегменте могут быть также вызваны несвоевременным изъятием зарплат и назначенных в связи с пандемией социальных пособий с банковских карт. Другой причиной уменьшения депозитов физических лиц в октябре могло послужить истечение сроков закона «О полном страховании вкладов» уже 4 декабря наступающего года. В комментариях # экономист Рашад Гасанов заметил, что одной из основных причин снижения объемов банковских вкладов населения послужило закрытие четырех банков и компенсированные гражданам вложения не вернулись в банковский сектор.

«В довесок этому определенные социальные группы сокращают свои сбережения из-за возросших рисков», — говорит Гасанов. С этой точки зрения, на его взгляд, необходимо внести коррективы в закон «О полном страховании вкладов, а размеры страховых взносов следует коррелировать с уровнем рисков в каждом отдельно взятом случае. «В случае отказа от механизма полной компенсации банковских вкладов необходимо внести в соответствующий закон от 2006 года «О страховании вкладов» необходимые изменения, а банкам переходить на практику оценивания рисков и страхования в индивидуальном порядке, считает он.