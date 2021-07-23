В Азербайджане за сутки выявлен 371 новый случай заражения коронавирусом, 153 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 339 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 331 782 человека вылечились, 5 002 скончались, число активных больных – 2 861.

За прошедшие сутки проведено 10 448 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 954 016 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 45 734 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 13 720, вторую дозу получили 32 014 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4 461 701, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 616 230, вторую дозу получил 1 845 471 человек.