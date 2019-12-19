Супруги прожившие вместе 70 лет умерли с разницей 20 минут

Американцы Лес и Фреда Остин прожили в совместном браке 70 лет и умерли с разницей 20 минут на соседних кроватях в хосписе, сообщил портал Mlive.

Пара из Мичигана познакомилась еще в школе, тогда же они начали встречаться. Лес и Фреда поженились в 1949 году, а в ноябре этого года отпраздновали 70-летнюю годовщину свадьбы.

По словам внучки супругов, единственный раз пара поссорилась, когда Лес в годы Корейской войны без ведома жены записался добровольцем в армию.

Пара попала в хоспис 6 декабря, а на следующий день супруги скончались. Их похоронили 17 декабря. Лесу и Фреде было по 90 лет. (РИА Новости)