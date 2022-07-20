Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак и действующая глава МИД Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за пост главы Консервативной партии и правительства страны. Об этом сообщил в среду Грэм Брейди, глава парламентского Комитета 1922, который объединяет рядовых парламентариев-тори и отвечает за процесс избрания очередного партийного лидера.

Подводя итоги пятого раунда внутрипартийного голосования в парламенте, Брейди проинформировал, что замминистра торговли Пенни Мордонт получила меньше всего голосов коллег по фракции (105) и выбывает из борьбы. Сунак упрочил свое лидерство с 118 до 137 голосов, а Трасс получила поддержку 111 депутатов.

Это значительно меньше разрыва между Борисом Джонсоном и Джереми Хантом, спорившими за премьерское кресло в 2019 году. Тогда после пятого раунда парламентского голосования Джонсон заручился поддержкой 160 депутатов, а Хант — 77. После этого за Джонсона в финале проголосовало 66% его рядовых однопартийцев, а за Ханта — 33%. Теперь без малого 200 тыс. членов Консервативной партии по всей стране должны будут до 5 сентября решить, будет ли у королевства первый в истории темнокожий глава правительства или третий премьер-женщина.