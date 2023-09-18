Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе 6-й Китайской выставки вертолетов в городе Тяньцзин представили свой первый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) KVD002. Об этом пишет газета China Daily.

Отмечается, что аппарат несет две ракеты класса «воздух-поверхность» AR-1 и разведывательное оборудование. Беспилотник предназначен для выполнения разведывательных задач и нанесения высокоточных ударов по укреплениям, бронетехнике и средствам противовоздушной обороны противника.