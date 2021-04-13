Судья по делу о гибели Джорджа Флойда отказался изолировать присяжных

Судья по делу бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в понедельник отказался изолировать присяжных после того, как в соседнем городе полиция застрелила чернокожего мужчину, сообщает Голос Америки.

Адвокат Шовина Эрик Нельсон попросил изолировать присяжных в связи с произошедшим накануне инцидентом в городе Бруклин-Сентер, где полиция застрелила молодого афроамериканца при попытке задержать его. Происшествие вызвало беспорядки в городе. Полиция применила резиновые пули и химические раздражители для разгона демонстрантов.

Нельсон провел параллели с делом своего подзащитного и выразил опасения, что инцидент может повлиять на позицию присяжных. Он также обратил внимание на тот факт, что как минимум один из присяжных живет в Бруклин-Сентер.

Судья отклонил запрос, заявив, что решение поместить присяжных в изоляцию лишь усилит их беспокойство. При этом он планирует изолировать присяжных в гостинице на более позднем этапе, когда они приступят к обсуждению вердикта.