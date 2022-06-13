Судно с украинской кукурузой прибыло в порт, расположенный на северо-западе Испании. Об этом сообщает издание «Си-эн-эн» (CNN) со ссылкой на местные власти.

По информации СМИ, судно с тоннами украинской кукурузы прибыло рано утром в понедельник, 13 июня. Конечной точкой маршрута стал порт на северо-западе Испании.

Региональная группа производителей кормов для животных назвала путем «новым морским маршрутом», цель которого состояла в том, чтобы избежать блокады портов Украины на Черное море.

Грузовое судно Alppila прибыло в испанский порт Ла-Корунья.