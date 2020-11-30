Судебные власти Ирана сформируют рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси распорядился сформировать специальную рабочую группу для разбирательства по вопросу убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает в понедельник агентство Клуб молодых журналистов.

«Генеральный прокурор в сотрудничестве с генеральным штабом вооруженных сил, судебной организацией при ВС, разведкой и службой безопасности сформирует специальную группу для судебного преследования исполнителей и организаторов убийства», — приводит агентство распоряжение Раиси.

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.