Суд в США временно снял запрет властей на инвестиции в Xiaomi

Суд в Вашингтоне временно заблокировал исполнение запрета американских властей на инвестиции в китайскую компанию Xiaomi, назвав решение о внесении технологического гиганта в черный список «глубоко ошибочным». Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

«Xiaomi — это публичная компания, которая производит коммерческие продукты для гражданского использования, контролируется независимым советом и держателями контрольных пакетов акций. Она <…> не связана с лицами, находящимися под контролем КНР или ее спецслужб», — приводит издание слова федерального судьи Рудольфа Контрераса.

Компания в свою очередь заявила, что удовлетворена судебным решением и намерена добиваться окончательной отмены запрета. Как сообщает газета, Пентагон пока не прокомментировал данную информацию.

В январе Пентагон расширил свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В список были добавлены еще девять юридических лиц, в числе которых Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) и один из крупнейших в Китае производителей смартфонов — компания Xiaomi.(ТАСС)