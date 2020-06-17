Суд в Париже приговорил дядю Башара Асада к четырем годам тюрьмы

Суд Парижа приговорил дядю президента Сирии Башара Асада — Рифата Асада — к четырем годам тюрьмы за отмывание денег и растрату государственных средств сирийского правительства, сообщает агентство Франс Пресс.
Восьмидесятидвухлетний Рифат Асад не присутствовал на судебном заседании. Его позицию представляли адвокаты. В частности, он был признан виновным в отмывании денег и растрате сирийских государственных средств в период между 1996 и 2016 годами.
Отмечается, что суд также постановил конфисковать имущество Асада.