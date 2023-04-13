Международный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд «Нафтогазу» за утраченное имущество в аннексированном Крыму. Об этом сообщил глава правления украинской компании Алексей Чернышов.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, захватив имущество украинских компаний и граждан на территории полуострова. После этого власти Украины и отдельно «Нафтогаз» подали на Россию в международные суды несколько исков по обвинению в захвате собственности.

«Речь идет о возмещении активов, направленных на освоение газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, ставшей одной из главных целей агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад», — объяснил Чернышов.

Решение суда может быть исполнено принудительно, заявили в пресс-службе «Нафтогаза». В компании считают, что если Россия откажется выполнить решение суда, «Нафтогаз» имеет право начать процесс принудительной конфискации российского имущества в других странах.

Тем не менее получить компенсацию украинской компании будет сложно. Вероятно, процесс займет годы и, возможно, никогда не будет реализован, отмечает Bloomberg. В похожем деле о захвате активов нефтяной компании ЮКОС Россия не признала решения международных судов о выплате бывшим владельцам десятков миллиардов долларов.

Российские власти уже отказывалась выполнять вердикт международного арбитражного суда в Гааге о выплате компенсации 17 украинским компаниям, которые потеряли имущество в Крыму, $159 млн в 2018 году. «Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в этом случае», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. (moscowtimes.ru)