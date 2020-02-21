Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат

Глава Высшего избирательного суда (TSE) Боливии подтвердил, что бывшему президенту страны Эво Моралесу отказано в регистрации в качестве кандидата для выборов в сенат.

Ранее об отказе допускать Моралеса к выборам сообщало издание Deber со ссылкой на источники в партии экс-президента «Движение к социализму» (MAS).

«В связи с невыполнением условий постоянного проживания суд постановил, что кандидатура в сенат Эво Моралеса от штата Кочабабмба является недействительной», — заявил на пресс-конференции глава TSE Сальвадор Ромеро.