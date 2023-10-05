Съезд партии «Движение к социализму», в которую входит президент Боливии Луис Арсе, утвердил в среду в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах бывшего лидера страны Эво Моралеса. Об этом сообщает местная газета El Deber.

Политика также избрали руководителем политической силы во время собрания, на котором не присутствовал Арсе. Отмечается, что участники съезда зафиксировали «самоустранение» президента от работы партии, а также приостановили членство 20 его соратников.

Ранее Моралес обвинял правительство Арсе, который был министром экономики в его администрации, в том, что оно пытается «нейтрализовать с помощью политических процессов» и «даже ликвидировать физически» его сторонников.

Моралес пришел к власти по итогам выборов в декабре 2005 года и был переизбран в 2009 и 2014 годах, несмотря на запрет баллотироваться на третий срок подряд. Конституционный суд тогда признал законность переизбрания, сославшись на то, что в 2009 году в Боливии приняли новый основной закон, поэтому первый мандат в счет не шел. (ТАСС)

