Обнародовано мировое соглашение между скончавшимся финансистом Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре — женщиной, которая обвинила британского принца Эндрю в сексуальном насилии. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает CNN.

Документ датирован 2009 годом. В нем сказано, что Эпштейн заплатил Джуффре $500 тыс., чтобы дело было прекращено без признания ответственности или вины.

Соглашение обнародовали в рамках иска Вирджинии Джуффре против британского принца Эндрю. В ее иске говорится, что Эндрю против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне, а финансист Джуффре упомянут среди лиц, склонявших ее к сексу.

Ранее адвокаты принца Эндрю утверждали, что ее иск нарушает условия «некоего документа», в котором она согласилась на «общее освобождение» от претензий к Эпштейну и другим.