Бразилец выиграл судебный процесс против Apple, в котором компанию обвиняли в низком уровне защиты iPhone, сообщает портал ZDNet.

Истец был недоволен тем, что злоумышленник, укравший его iPhone 12, смог каким-то образом разблокировать смартфон, сменить Apple ID, отключить функцию обнаружения iPhone и даже провести несколько банковских операций.

Потерпевший потребовал от Apple компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 5 тыс. реалов. Суд это требование удовлетворил. Также бывший владелец iPhone 12 доказал банку, что деньги с его счета были похищены, после чего ему компенсировали неназванную сумму.