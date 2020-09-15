Суд — пересуд

На днях в # обратились владельцы квартир в доме, расположенном по адресу Сураханский район, поселок Гарачухур 4042/60.

По их словам, их здание было построено в 1993 году. В том же году здание было захвачено семьями вынужденных переселенцев из Зангелана и Агдама. А им, законным владельцам квартир, пришлось жить у родственников или же снимать квартиры. «Около 60 семей продолжают спокойно жить в наших квартирах, как в своих собственных.

Так продолжалось вплоть до 2014 года, когда надеясь на верховенство закона, мы обратились в судебные органы с просьбой восстановления их прав на собственность. Все постановления судов были вынесены в пользу истцов, где говорилось о немедленном освобождении наших квартир. Но почему-то эти постановления не исполняются судебными исполнителями. Мы считаем, что освобождению наших квартир преднамеренно препятствует Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Последнее судебное решение по этому поводу было вынесено в феврале 2019 года. Его исполнение было поручено судебному исполнителю Сураханского отдела исполнения и апробации Руфату Алиеву. Но постановление суда не исполнено до сегодняшнего дня», — пожаловались владельцы квартир.

Согласно Конституции Азербайджана все решения судебных органов, если они не были отменены вышестоящим судебным органом, являются обязательными для исполнения.

Но, несмотря на требования Конституции, в Азербайджане неисполнение судебных решений стало широко распространенным явлением.

Действительно ли Государственный комитет по делам вынужденных переселенцев препятствует исполнению судебных решений? С этим вопросом мы обратились к руководителю пресс- службы Госкомитета Ибрагиму Мирзоеву.

«Наш комитет не препятствует исполнению судебных постановлений. Мы в такие дела не вмешиваемся», — заявил Ибрагим Мирзоев.

# связалось и с судебным исполнителем Сураханского отдела исполнения и апробации Минюста Руфату Алиеву, который подтвердил высказывания владельцев квартир: «Постановление суда обязательно должно быть исполнено». Но на вопрос, почему же отдел исполнения не исполнил решение суда, отвечать не захотел и посоветовал обратиться к руководству.

Мы связались с заместителем начальника отдела исполнения Сураханского района Эльнуром Тагиевым, но и он на вопрос не ответил и отослал нас в пресс- службу Министерства юстиции.

В свою очередь, руководитель пресс- службы Минюста Расим Гасанов отметил, что неисполнение судебных постановлений о выселении вынужденных переселенцев с захваченных квартир связаны с продолжением войны. «Хотя в постановлении суда ничего не говорится о войне, ее никто не отменял», — сказал Расим Гасанов.

Адвокат Фуад Агаев прокомментировал жалобу владельцев квартир следующим образом: «Вот уже 30 лет продолжается это беззаконие. Я знаю семьи, которые являясь владельцами дома, вынуждены снимать квартиру. Государство решило переложить на граждан свои обязанности по размещению вынужденных переселенцев»,- считает Фуад Агаев.

Странная получается ситуация. Страна официально не находится в военном положении. Есть беженцы, которые со стороны государства ежегодно обеспечиваются квартирами, тогда как некоторые граждане страны, так и не могут заселиться в свои собственные квартиры. А вдруг, не дай бог, решение карабахской проблемы затянется еще лет на 30? И что тогда? Почему государство, выселяет беженцев из школ, детсадов и общежитий, предоставляя им взамен квартиры в новых городках, но при этом не выселяет и не обеспечивает кровом тех беженцев, которые, фактически, нарушают право собственности других граждан?