Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о восстановлении ему права пользоваться телефоном.

Ходатайство было рассмотрено на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы. Сам Саакашвили на процессе не присутствовал, накануне он заявил, что из-за плохого самочувствия и слабости скорее всего не сможет явиться в суд.

«Имеет ли суд право вмешиваться в восстановление этого ограниченного права? Считаю, что ходатайство о восстановлении этого права не следует из закона», — пояснила свое решение судья Лела Каличенко, добавив, что решение не подлежит обжалованию.

Саакашвили лишили права на звонки из-за повреждения кардиомонитора в тюремной больнице №18 в Тбилиси, куда экс-президент, как он заявил позже, был доставлен обманом. По данным Специальной пенитенциарной службы Минфина, стоимость поврежденной аппаратуры не превышает 150 лари (около 50 долларов), то есть признаков уголовного преступления нет. Именно поэтому в отношении Саакашвили было применено дисциплинарное наказание.

Инцидент произошел во время заселения Саакашвили в тюремную больницу №18. Туда его доставили из тюрьмы №12 в городе Рустави, где он отбывал наказание с 1 октября.