Суд Испании изучит возможность рассмотрения иска левой коалиции против Хуана Карлоса I

Верховный суд (ВС) Испании согласился изучить возможность рассмотрения иска коалиции «Объединенные левые» против экс-главы государства Хуана Карлоса I. Об этом политическая сила сообщила в понедельник в заявлении, опубликованном на своем сайте.

Коалиция подала иск в 2018 году против восьми человек по подозрению в 13 преступлениях, однако тогда дело закрыли. Оно было связано с появившимися в прессе сведениями о том, что Хуан Карлос I мог получить многомиллионные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался консорциуму испанских компаний.

Теперь, как уточнили «Объединенные левые», политическая сила просит суд о повторном рассмотрении их иска «в связи с новыми событиями», которые имеют отношение к этому делу. Коалиция обратилась в ВС после того, как суд в Испании решил возобновить расследование по делу, связанному с аудиозаписями, которые сделал бывший инспектор полиции Хосе Мануэль Вильареха в ходе разговоров с экс-любовницей Хуана Карлоса I, предпринимателем Коринной Ларсен. Именно на основании ее утверждений бывшего главу государства стали подозревать в получении комиссионных.(ТАСС)