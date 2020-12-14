Суд Ирана приговорил британо-иранского ученого к девяти годам тюрьмы

Иранский суд приговорил британо-иранского ученого Камиля Ахмади к девяти годам тюремного заключения. Об этом сообщает в воскресенье агентство Tasnim.

Ученый обвиняется в подрывной деятельность и незаконном приобретение имущества. Согласно информации агентства, ученый также отправлял в ООН отчеты, связанные с соблюдением прав человека в Иране, которые не соответствовали действительности. По иранской версии, Ахмади использовал статус исследователя-социолога в качестве прикрытия для совершения противоправных действий.

Помимо тюремного заключения обвиняемый должен выплатить штраф в размере €600 тыс.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что Ахмади был задержан в августе 2019 года. Спустя несколько месяцев он был отпущен под залог.

| 2020-12-14T00:13:29+04:00 14 декабря 2020, 08:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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