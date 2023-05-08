Административный суд Берлина удовлетворил жалобу местной полиции и запретил демонстрацию 9 мая российских флагов, флагов СССР, а также георгиевских ленточек и другой российской символики.

Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter, суд счел жалобу правоохранителей обоснованной. Поэтому российских флагов и символики у советских мемориалов не будет. Во избежание конфликтов во время празднования Дня Победы 8 и 9 мая запрещены также флаги Украины.

Ранее административный суд Берлина разрешил брать с собой флаги РФ и символику на шествие «Бессмертного полка». Однако полиция обжаловала это решение, подав иск в Высший административный суд.